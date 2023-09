La stoccata vincente | la storia vera dietro al film tv

Leggi su screenworld

(Di domenica 24 settembre 2023) Laracconta ladi Paolo Pizzo, campione di scherma italiano, vincitore del suo primo titolo mondiale nell’ottobre 2011, dopo essere riuscito a guarire da un grave tumore al cervello comparso in giovane età. Iltv racconta entrambi questi eventi, in unadi rinascita e riscatto tra sport e vita, adattando l’autobiografia dello stesso Pizzo. Ma ripercorriamo lavicenda dello schermidore italiano. Il vero Paolo Pizzo nasce a Catania nel 1983 e sin dall’età di 7 anni comincia ad appassionarsi al mondo della scherma. Ma la sua vita prende una svolta inaspettata quando, a 13 anni, inizia a soffrire di crisi epilettiche e una sensazione costante di malessere. Inizialmente, Pizzo aveva nascosto il tutto ai famigliari, per timore di ...