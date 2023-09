La stoccata vincente 2023 | intenti virtuosi | risultati banali

Stasera in tv, domenica 24 settembre su Rai Uno andrà in onda il film La Stoccata Vincente , che racconta la vera storia dello schermidore Paolo ...

La storia vera di Paolo Pizzo , campione del mondo di scherma arriva stasera in tv su Rai 1 il 24 settembre. La Stoccata Vincente è il film tv che ...

Rai 1 trasmette oggi, domenica 24 settembre 2023, a partire dalle 21.25, un film per la televisione dal titolo "La stoccata vincente ". Tratto ...

Flavio Insinna e Alessio Vassallo sono i protagonisti del film tv “La stoccata vincente”, in onda su Rai 1, che racconta la storia di Paolo ...

Per la prima serata in tv, domenica 24 settembre su RaiUno alle 21.25 andrà in onda il film “La stoccata vincente”. Una storia iniziata sin da ...