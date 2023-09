La stoccata di Papa Francesco | Migranti sono una patata bollente della politica

(Di domenica 24 settembre 2023) Iche assediano l'Europa e chiedono soluzioni umanitarie restano una "" che lanon sa come prenderla. Nessun passo indietro didopo il viaggio a ...

Ilha ringraziato in modo speciale i Vescovi della Conferenza Episcopale Italiana "che fanno di tutto per aiutare i nostri fratelli e sorelle migranti". Un obiettivo pratico e possibile per ...La trama del film 'Lavincente' Con un sapiente uso di flashback, si vede un giovanissimo Paolo Pizzo ( Samuele Carrino ) trascorrere serenamente la sua infanzia con la famiglia: papà Piero (...

La storia di Paolo Pizzo è da film, domani sera "La stoccata vincente" su Rai 1 La Gazzetta dello Sport

“La stoccata vincente”: stasera in tv la storia di Paolo Pizzo, campione in pedana e nella vita AMICA - La rivista moda donna

Nessun passo indietro dopo il viaggio a Marsiglia, città accogliente che rimane a suo avviso un messaggio da imitare per l’Europa ..."La stoccata vincente" è il film tv in onda su Rai 1 che racconta una storia sportiva e umana. Con Flavio Insinna ...