La regina Camilla? “Non fa solo compagnia a Carlo È lei che detiene il vero potere sul trono”

Leggi su amica

(Di domenica 24 settembre 2023) Chi pensa che credere ai sogni sia una perdita di tempo provi a chiedere un parere a. Lei, partita come amante del principe di Galles nonché donna più detestata del Regno Unito, oggicon un inaspettato seguito di consensi. Un’evoluzione pazzesca. Decisamente imprevedibile. Sulla quale nessuno avrebbe scommesso tanti anni fa ma che, non senza fatica, si è concretizzata, grazie anche alla pazienza e alla tenacia di una donna che, tra i difetti, non annovera quello di arrendersi in fretta. Ed è proprio alla figura diche Marc Roche, corrispondente per Le Point a Londra, ha dedicato un articolo uscito sul Telegraph in questi giorni, in concomitanza con il viaggio ufficiale di re edel Regno ...