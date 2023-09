(Di domenica 24 settembre 2023) 2023 Nel prossimo episodio de La, in onda su Canale 5 Lunedì 25, Don Gregorio continua a imperversare su Don Romulo, evocando dei trascorsi che lo hanno portato a voler annientare il fedele maggiordomo dei de Luhan. Mauro riesce a trovare l’usuraio che ha acquistato per primo la L'articolo proviene da MEDIATURKEY.

La Promessa 25-29 settembre 2023 : anticipazioni della soap in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì al nuovo orario delle ore 16:40. The post La ...

Buone notizie per i fan de La Promessa che non dovranno più fare a meno della loro soap preferita. Mediaset, infatti, è tornata sui suoi passi ...

: Gaffur e il suo viaggio in Germania Uno dei personaggi che vivrà momenti ... Ali Rahmet è devastato e si rivolge a Fikret per unaimportante riguardante l'eredità e il futuro ...La25 settembre: il passato di Don Gregorio e Don Romulo Don Gregorio continua a imperversare su Don Romulo , evocando dei trascorsi che lo hanno portato a voler annientare il ...

La Promessa Anticipazioni 25 settembre 2023: Cruz e Catalina alla resa dei conti ComingSoon.it

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Jana confessa tutto a Curro, ma... TvDaily

La Promessa, anticipazioni di lunedì 25 settembre: la puntata andrà in onda alle 16:40 circa su Canale 5. Queste sono le anticipazioni della trama della puntata de La Promessa, in onda lunedì 25 ...Le anticipazioni delle nuove puntate de La Promessa in programma nel corso delle prossime settimane su Canale 5, rivelano che Jimena si ritroverà sempre più in difficoltà per la vicenda della sua ...