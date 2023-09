(Di domenica 24 settembre 2023) La rete decisiva porta la firma di Ferrandino, al 49' della ripresa. Ma quanta fatica hanno fatto gli arancioni, in superiorità numerica per oltre due terzi di gara

La rete decisiva porta la firma di Ferrandino, al 49' della ripresa. Ma quanta fatica hanno fatto gli arancioni, in superiorità numerica per oltre due terzi di gara

La Pistoiese vince il derby con l'Aglianese: 2-1 in zona Cesarini LA NAZIONE

La Pistoiese vince e convince: 2-0 contro un Poggibonsi mai in partita PistoiaSport

Ma quanta fatica hanno fatto gli arancioni, in superiorità numerica per oltre due terzi di gara Agliana (Pistoia) 24 settembre 2023 – La Pistoiese vince, 2-1, il derby con l’Aglianese: ma quanta ...Aglianese e Pistoiese si sfidano nel derby per 3 punti importanti. Una partita tattica in cui le individualità di entrambe le squadre potrebbero determinare le sorti della gara. Una sfida da non perde ...