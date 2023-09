La Piccola Impresa e il Lavoro Professionale Femminile | un Divario Ancora da Superare

Leggi su citypescara

(Di domenica 24 settembre 2023) La recente economia ha mostrato un crescente interesse nella parità di genere, ma non in tutti i settori. Mentre le agevolazioni sono concentrate principalmente suldipendente, altri settori come lae ilrestano emarginati. Questa è la preoccupazione espressa da Mariella Triolo, presidente nazionale di CnaDonna, durante il suo intervento all’Abruzzo Economy Summit. Secondo Triolo, è fondamentale comprendere che il welfare non è solo una questione, ma piuttosto una colonna portante del nostro modello sociale e di sviluppo. Per le famiglie con minori e anziani, una maggiore rete di servizi è cruciale. Triolo suggerisce una misura che consenta alle famiglie di dedurre dai redditi i ...