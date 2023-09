La morte di Giorgio Napolitano | il feretro è arrivato al Senato Mattarella alla camera ardente LA DIRETTA VIDEO

... trascinato dal livore, non si ferma davanti allapur di affondare, per l'ennesima volta, il ... Qualcuno ricorda che il segretario del Msi,Almirante, veterano fascista con Mussolini a ...Oggi è il giorno della camera ardente del presidente emerito della Repubblica,Napolitano, morto il 22 settembre all'età di 98 anni. La camera ardente è stata allestita nella sala Caduti di Nassiriya e rimarrà aperta fino alle 18 di oggi e dalle 10 alle 16 di domani. Le ...

È morto il presidente emerito Giorgio Napolitano | Oggi la camera ardente in Senato alla presenza di Mattarella, martedì alle 11:30 i funerali di Stato a Montecitorio TGCOM

Napolitano, Camera ardente al Senato alla presenza di Mattarella. I funerali martedì alle 11.30 alla ... Il Sole 24 ORE

Roma, 24 set. (Adnkronos) - Stanno arrivando in Senato parlamentari e ex cariche dello Stato per l'omaggio al Presidente emerito Giorgio Napolitano, morto venerdì sera. Nella sala Nassirya giunti tra ...È stato annullato in segno di cordoglio per la morte del presidente della Repubblica emerito Giorgio Napolitano l'incontro di Fdi previsto stamani a Torino, dal titolo "L'Italia vincente. Un anno di ...