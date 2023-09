La morte di Giorgio Napolitano | il feretro è arrivato al Senato dove è allestita la camera ardente

(Di domenica 24 settembre 2023) Ildel presidente emerito della Repubblicaa Palazzo Madamaè statalache durerà sino a lunedì pomeriggio . A scortare l’ex Capo di Stato, durante tutto il tragitto dalla clinica Salvator Mundi -si è spento venerdì sera - al, è il picchetto d’onore dei Corazzieri in motocicletta. I funerali di Stato si terranno...

Si chiude un'epoca con la scomparsa di Giorgio Napolitano ; quasi un secolo in politica, ultima grande figura del Partito comunista emerso dalla ...

Ha fatto il giro del mondo in pochi minuti la notizia della morte di Giorgio Napolitano , scomparso oggi all’età di 98 anni. E ogni giornale l’ha ...

Il sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano ha disposto che per il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano si celebrino le esequie ...

La morte del Presidente Napolitano è stato come spingere il tasto 'pausa', e la prima riflessione è ...

Napolitano, oggi e domani la Camera ardente in Senato. Martedì le esequie a Montecitorio. La diretta RaiNews

Giorgio Napolitano è morto: se ne va il primo presidente della Repubblica eletto due volte la Repubblica

Giorgio Napolitano, funerali di Stato martedì 26 settembre. Da domenica 24 camera ardente al Senato. Proclamato il lutto nazionale.Il feretro del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano è arrivato a Palazzo Madama dove è stata allestita la camera ardente che durerà sino a ...