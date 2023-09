“La moglie sapeva dal 2016 che Adamo Guerra era in Grecia” | la rivelazione in una denuncia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 settembre 2023)almeno dalche l’ex marito, fintosi morto, era in realtà vivo e abitava in. C’è una novità nel caso del “finto suicidio” di, smascherato da Chi l’ha visto?. Raffaella Borghi era a conoscenza da 7 anni, se non di più, chenon era morto ma si trovava nella penisola ellenica. Lo ha rivelato l’Ansa, secondo la quale la donna presentò unaai carabinieri di Imola (Bologna) per accusare l’ex di violazione degli obblighi familiari, in relazione al mantenimento delle due figlie, nel settembre. Nei giorni scorsi Borghi aveva detto di aver saputo che l’ex non era morto quando a febbraio 2022 aveva fatto richiesta all’Aire (Anagrafe italiani residenti all’estero) di essere un cittadino ...