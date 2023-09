La manifestazione a Madrid contro la possibile amnistia per gli indipendentisti catalani 

In migliaia " donne ma anche molti uomini " si sono radunati a Madrid per una manifestazione contro il sessismo nel calcio. In Spagna fa ancora ...

Alla, il cui slogan era "per l'uguaglianza di tutti gli spagnoli", hanno anche partecipato i due ex premier popolari, Jose Maria Aznar e Mariano Rajoy. Convocata in una piazza minore ...

Oltre 60 mila persone in piazza a Madrid (45mila secondo la polizia) per la grande manifestazione convocata dal Partito Popolare contro il primo ministro socialista Pedro Sanchez e il suo progetto di ...MADRID, 24 SET - Grande successo della mobilitazione di piazza lanciata dal Partito popolare contro Pedro Sanchez e il suo progetto di amnistia a favore dei catalani radicali di Junts, passaggio ...