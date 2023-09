La madre di Portanova | «È innocente | non c’è stata violenza»

Leggi su calcionews24

(Di domenica 24 settembre 2023) Le parole di Antonia Langella,del centrocampista della Reggiana, sul caso disessuale che vede coinvolto il figlio Antonia Langella,di Manolodella Reggiana, ha parlato alla Gazzetta di Reggio della situazione del figlio. PAROLE – «Daconosco i sacrifici che Manolo ha fatto per raggiungere il calcio professionistico, per raggiungere il suo sogno e non merita di vivere tutto questo. E’ un ragazzo di sani principi. Non lo dico solo io che sono la, ma credo che qualsiasi persona che l’abbia conosciuto o abbia avuto occasione di parlarci anche per pochi minuti lo confermerebbe. Per cui sì, è innocente, ma non secondo me, è innocente in assoluto. Premesso che credo nella giustizia, e sono certa che la verità è sempre destinata ad uscire, ...