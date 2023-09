La madre di Portanova alla vittima dello stupro | «La ragazza dovrebbe ascoltare la propria coscienza»

(Di domenica 24 settembre 2023) Ladidifende il figlio Manolo, oggi calciatore della Reggina, condannato in primo grado a sei anni per violenza sessuale di gruppo. A Firenze il processo di appello. Stamattina ladi– Antonia Langella – ha rilasciato un’intervistaGazzetta di Reggio e non solo ha difeso il figlio ma ha anche lanciato accuse. L’Ansa ha ripreso la sua intervista. «Daconosco i sacrifici che Manolo ha fatto per raggiungere il calcio professionistico, per raggiungere il suo sogno e non merita di vivere tutto questo. È un ragazzo di sani principi. Non lo dico solo io che sono la, ma credo che qualsiasi persona che l’abbia conosciuto o abbia avuto occasione di parlarci anche per pochi minuti lo ...

