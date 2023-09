La madre di Manolo Portanova | “E’ innocente | ha sani principi | non c’è stata alcuna violenza”

(Di domenica 24 settembre 2023) “Daconosco i sacrifici cheha fatto per raggiungere il calcio professionistico, per raggiungere il suo sogno e non merita di vivere tutto questo. E’ un ragazzo di. Non lo dico solo io che sono la, ma credo che qualsiasi persona che l’abbia conosciuto o abbia avuto occasione di parlarci anche per pochi minuti lo confermerebbe. Per cui sì, è, ma non secondo me, èin assoluto”. Lo ha detto ladi, Antonia Langella, parlando alla Gazzetta di Reggio della situazione che riguarda il figlio, centrocampista della Reggiana condannato in primo grado a sei anni persessuale di gruppo, con processo d’appello fra alcuni mesi a ...

... in versione commessa di classe daBlahnik . 3. Nel 2006 Linda diventa mamma di Augustin ... Come realizzare che tuaè uno dei volti più famosi al mondo Per la figlia di Cindy Kaia Gerber (...Portanova condannato: presente all'udienza. Portanova aveva assistito di persona all'udienza,... più altri 20.000 euro alladella stessa giovane e di ulteriori 10.000 euro all'associazione ...

La madre di Manolo Portanova: 'E' innocente, la verità uscirà' Agenzia ANSA

Manolo Zecchini, chi è il nuovo fighter italiano che esordirà in UFC ... L'Ultimo Uomo

Manolo Portanova, il centrocampista della Reggiana ed ex Juventus, è stato condannato in primo grado a 6 anni per violenza sessuale di gruppo. Ma per la mamma del calciatore il ..."Da madre conosco i sacrifici che Manolo ha fatto per raggiungere il calcio professionistico, per raggiungere il suo sogno e non merita di vivere tutto questo. E' un ragazzo di sani principi. Non lo ...