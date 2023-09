La Juve cade al Mapei | il Sassuolo vince 4-2

Di seguito gli episodi arbitrali più discussi di Juventus-Bologna, sfida delle 18 valida per la seconda giornata di Serie A, in scena...

... Fabbrizi e Felli che valgono il primo posto in classifica a pari merito con laStabia, ..., invece, la Turris in casa contro il Picerno: una tripletta di Murano fa passare il Picerno a Torre ...Il Genoa non trova continuità di risultati e al Via del Mare di Leccenella terza sconfitta ... hanno una delle migliori coppie d'attacco del campionato " Sì, anche se Inter epartono con un ...

Inter, la Juve cade anche quando non gioca in Coppa. Allegri non ... Calciomercato.com

Allegri dopo Sassuolo-Juventus: "Abbiamo mollato mentalmente dopo il gol" Sky Sport

Tracollo interno del Giugliano, che cade (3-0) sotto i colpi del Latina. I laziali passano in vantaggio al 28' del primo tempo con Rocchi. La prima frazione è tutt'altro ...Il Catania cade di nuovo in casa. E’ la seconda sconfitta su tre gare interne. Di fronte alla solita grande spinta del Massimino passa il Foggia per 0-2 con due reti nel finale. Nel momento migliore i ...