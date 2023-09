La filosofa e scrittrice Michela Marzano | attraverso le esperienze della protagonista del suo nuovo romanzo esplora il confine grigio tra consenso e sopruso

Leggi su iodonna

(Di domenica 24 settembre 2023) Dove inizia e dove finisce la violenza? Esistono casi in cui la vittima sarebbe vittima solo al 50, al 40 o al 30 per cento, mentre in altri lo sarebbe al 100 per cento? Si può dire che si è state abusate quando non si può negare di aver provato del desiderio? Nele più filosofico e meno autobiografico dei suoi romanzi, Sto ancora aspettando che qualcuno mi chieda scusa (Rizzoli),, ordinario di Filosofia morale all’Università Paris Descartes, affronta una questione che può essere definita soltanto con cauti aggettivi: delicata, difficile, complessa, spinosa, specialmente oggi. ...