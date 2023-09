La figlia di Eminem è cresciuta | è incredibile quanto sia somigliante

Leggi su oggi-notizie

(Di domenica 24 settembre 2023) Oggi Notizie Hailie Jade Scott-Mathers, ladel celebre rapper, ha mostrato che il talento scorre nel sangue. Non in ambito musicale, ma nel mondo della moda e dei social media. Con oltre 2 milioni di follower, la 27enne ha saputo costruirsi una carriera come influencer di grande successo. Vediamo più da vicino chi è questa giovane donna che ha conquistato Instagram con la sua personalità e il suo stile. Chi è Hailie Jade Scott-Mathers? Hailie Jade Scott-Mathers nasce il 25 dicembre 1995 dae la scrittrice Kimberly Anne Scott.a Detroit, nel Michigan, Hailie sapeva fin da piccola che avrebbe seguito un percorso diverso da quello del padre. Nonostante ciò, il legame con il famoso rapper è sempre stato molto stretto.ha spesso affermato che la...