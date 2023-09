La Fiera di Roma sprofonda di 30-40 centimetri Ma l’ente ha nascosto tutto continuando a ospitare concorsi

(Di domenica 24 settembre 2023) Ladi. Letteralmente. Lo certificano gli atti di un’inchiesta della procura di, che per il momento è stata archiviata. A causa del terreno paludoso su cui sorgono, infatti, i padiglioni 13 e 14 del polo fieristico alle porte della Capitaleno di «30, 40», riporta oggi l’edizione locale di Repubblica. Nonostante questo, nel giugno del 2022 un dirigente dellaha cercato di ottenere l’agibilità agli spazi in oggetto, omettendo di fornire tutti i dati ai vigili del fuoco. L’inchiesta era nata dopo la denuncia dell’hotel Ergife, rivale dinella realizzazione di eventi pubblici, che ora si è opposta all’archiviazione, chiedendo al pm di verificare le carte sotto il profilo della sicurezza. Il Polo ...

... inoltre, pubblicata l'informativa dei carabinieri inviata in procura che riporta, tra le altre cose, una telefonata in cui il dirigente per la sicurezza di, Francesco Crognale, sottolinea ...... in onda in diretta dagli Studi 'Fabrizio Frizzi' didomenica 24 settembre, dalle 14 su Rai 1 ...lezione di doppiaggio con Mara Venier oltre a presentare il nuovo game show 'Il Mercante in' , ...

La Fiera di Roma sprofonda di 30-40 centimetri. Ma l'ente ha ... Open

Romics XXXI, il festival del fumetto in Fiera a Roma Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 24 SET - "Weekend incredibile ... alla sua Red Bull il sesto titolo Costruttori della storia della scuderia austriaca. "Sono molto fiero di chi lavora con noi in pista e anche in sede - ...Torna Fattore R, il Romagna Economic Forum. In programma a Cesena Fiera venerdì 20 ottobre prossimo, sarà il tema dell’innovazione nel Sistema Romagna il focus al centro della settima edizione, ...