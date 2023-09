La FIA cercherà di colmare la lacuna che la Red Bull ha esposto con Sergio Perez al GP del Giappone di F1

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 24 settembre 2023) Secondo quanto riferito, la FIAdi chiudere la falla che la Redhacondurante il Gran Premio deldi F1.ha vissuto una gara da incubo a Suzuka, scontrandosi con Lewis Hamilton al primo giro e poi scontrandosi maldestramente con Kevin Magnussen. Il messicano ha preso due penalità separate di cinque secondi ed è stato chiamato a ritirarsi con la sua Redal 15° giro, poco dopo l’incidente con Magnussen. Il motivo per cuisi è ritirato, è tornato e si è ritirato di nuovo inTuttavia,è stato bizzarramente rimandato in gara 26 giri dopo per scontare la sua seconda penalità di tempo, dopo che era emerso che la sua punizione ...