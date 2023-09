La denuncia di Tajani | “La Germania finanzia le Ong | forse vuole tutti i migranti in Italia”

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 24 settembre 2023) Si prospetta un confronto franco e duro trasul tema dei, in settimana, anche dopo lafatta dal ministro Crosetto suimenti alle Ong da parte di Berlino. Il ministro degli Esteri Antoniogiovedì sarà a Berlino in un incontro che sarà l’occasione per affrontare alcuni temi emersi negli ultimi giorni, compresa probabilmente la posizione dellanei confronti di una Ong.chiede chiarezza allasu Ong e“Giovedì sarò a Berlino e con la ministra degli Esteri tedesca parlerò della questione Ong, per cercare di capire perché questa decisione dire un Ong per lavorare in, è un po’ strano questo ...