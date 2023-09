La commissione d’esame perde il suo compito | studente prodigio non viene ammesso a Oxford e va su tutte le furie | “Il mio sogno è andato in frantumi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 settembre 2023) Vuole iscriversi all’Università die hale carte in regola per essere. Ma laesaminatriceuno dei suoi elaborati. Risultato? Rimane fuori dal prestigioso ateneo. Il voto raggiunto, calcolato sulla base di tutti i compiti svolti, non soddisfa i requisiti. Jack Graham, un tempo bimboe ora brillantedi 18 anni con un talento per la matematica, è furioso. “Il miodi frequentare una delle migliori università di matematica del paese èin”, racconta ai media inglesi. La sua storia ha dell’incredibile. Dopo aver superato brillantemente il Gcse di matematica (titolo accademico in una serie di materie particolari) è stato rifiutato dall’Università di ...