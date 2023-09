La Blu Basket vola | batte Rieti e va in finale di Supercoppa LNP

Leggi su bergamonews

(Di domenica 24 settembre 2023) La Blusupera 74-92 la Real Sebastianin semidiLNP al termine di una gara condotta con autorità dall’inizio alla fine. Il gap a fine primo tempo (41-58) si amplia nel resto del match, che si chiude sostanzialmente alla terza sirena. Protagonista dell’incontro e “pistolero Old Wild West” Miaschi (26 punti) che sta attraversando un ottimo momento; in doppia cifra anche Pacher (15), mentre lo statunitense Harris è tornato sul parquet dopo la distorsione alla caviglia rimediata a Cremona. Coach Finelli non cambia lo starting five delle ultime gare: Vitali in regia, Pollone e Miaschi esterni, Pacher e Guariglia lunghi. Da parte opposta coach Alessandro Rossi si affida a Frattoni, Jazz Johnson, Sarto, Raucci, e Hogue. In avvio entrambe le squadre mettono palla nel pitturato e segnano, con il ...