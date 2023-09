La BB14 si presenta ai tifosi | omaggio a Recalcati insieme al Baskin

Leggi su bergamonews

(Di domenica 24 settembre 2023) Bergamo.rsi a chi si spella le mani alzandosi in piedi per te con una vittoria è un biglietto da visita da stampare e conservare. S’è fatto sul serio. L’antipasto del Girone D di serie B Interregionale è della Bergamo Basket 2014 a bocconi ghiotti e abbondanti a cavallo di secondo e terzo periodo, ma l’amichevole contro la Gardonese di Daniele Perucchetti, anche se è stata pallacanestro vera e dura, è stata solo la cornice del grande abbraccio col pubblico giallonero. Cori, striscioni e high five per tutti, col giovane aggregato Tommaso Bellarosa a rompere il ghiaccio coi canestri pesanti per primo. Le persone prendono il sopravvento sulle cifre, anche sui canestri in serie di Leonardo Manto che consentono di scavare il massimo vantaggio sul 60-44 a una decade cronometrica abbondante dalla sirena. Nel prepartita, warm up e sfilata all’americana dalla porta ...