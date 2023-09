Kota Ibushi sfida Francesco Akira

(Di domenica 24 settembre 2023) C’è aria di un nuovo Dream Match per. L’Atleta italiano, attualmente impegnato in Nord America, ha infatti ricevuto unasu X da??????????????— ?? ?? (@) September 23, 2023 La riposta del nostro atleta non si è fatta attendere, con tanto di proposta “culinaria”: ????? ????????????????????????—(??????????) (@) September 24, 2023 Resta da capire dove si potrebbe tenere questo scontro: in NJPW o, addirittura, in AEW?

Il 19 luglio prossimo in quel di Boston andrà in scena un Blood & Guts Match che vedrà contrapposti l’Elite e il Blackpool Combat Club. ...

Kota Ibushi e PAC sono stati rivelati come partecipanti al Blood & Guts match del 19 luglio nella puntata di AEW Dynamite di mercoledì ...

L’ultimo episodio di Dynamite è stato una tappa fondamentale in vista del Blood & Guts Match che si terrà settimana prossima. Ieri notte ...

Durante l'ultimo episodio di Collision andato in onda stanotte, sono stati resi noti diversi incontri che andranno a rimpinguare la card della prima edizione di WrestleDream, prossimo PPV AEW in progr ...I due hanno lanciato la sfida in vista di WrestleDream e al loro fianco ci sarà anche Kota Ibushi. Ieri notte a Collision la prosecuzione della storia, con Callis che ha accettato la sfida e rivelato ...