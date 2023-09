Kodak | storia di un mito 2 | “Voi premete il bottone | noi facciamo il resto”

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 24 settembre 2023) Come abbiamo visto nella puntata precedente, George Eastman, dopo aver inventato la lastra fotografica a secco, si pose il problema di come rendere la fotografia accessibile a tutti, sottraendone il privilegio ai fotografi professionisti, con le loro pesanti ed ingombranti attrezzature di ripresa, sviluppo e stampa. Fu così che iniziò a costruire nel suo laboratorio domestico molti prototipi di un apparecchio di ripresa che potesse unire le dimensioni ridotte con la praticità dello sviluppo e stampa del suo negativo sensibile. La prima macchina compatta Nasce così la pellicola fotografica in celluloide, utilizzando la ormai sperimentata soluzione della tecnica a secco, ossia senza richiedere che le sostanze chimiche fotosensibili dovessero rimanere umide per catturare la luce proveniente dall’obiettivo ottico della macchina fotografica. Fieramente convinto che la pellicola ...