Juventus Vs Lecce | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 24 settembre 2023) Gara valida per la sesta giornata del campionato italiano di Serie A 2023/2024. I bianconeri devono tornare immediatamente alla vittoria per restare nei piani alti della classifica, ma non sarà facile contro i giallorossi che si stanno Conference la vera rivelazione della stagione.Vssi giocherà martedì 26 settembre 2023 alle ore 20.45 presso l’Allianz Stadium.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I bianconeri sono reduci dalla brutta sconfitta contro il Sassuolo vanificando quanto di buono fatto nelle prime quattro giornateerano arrivati 10 punti, tra cui la vittoria nello scontro diretto contro la Lazio. La squadra di Allegri deve reagire immediatamente per non staccarsi dalla zona alta della classifica. I salentini si presentano a Torino con un punto in più ...