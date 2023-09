Juventus-Lazio | Rocchi sul gol di Vlahovic | “Decisione complessa ma corretta di Irrati Proiezione gli dà ragione”

Leggi su sportface

(Di domenica 24 settembre 2023) “È unada valutare nonostante la tecnologia importante che abbiamo.ha cercato la verità, cerca in tutti i modi una camera che può dargli la certezza. Non avendo la certezza, concede il gol”. Questo è il commento del designatore degli arbitri, Gianluca, a Dazn durante il format ‘Open Var’, a proposito dell’audio var disull’episodio del primo gol dinato da un pallone salvato da McKennie sulla linea del fallo laterale. Unadàal guardalinee che aveva fatto proseguire il gioco: “Si tratta di un’immagine analizzata con lo strumento del fuorigioco, ma che non utilizzeremo sul gol-non gol. Volevamo una prova ulteriore che il pallone fosse di poco in gioco”. Nelle ...