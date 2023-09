Juve | Szczesny verso la panchina dopo gli errori

(Di domenica 24 settembre 2023) Le ultime sul futuro di Wojciech, portiere dellantus, sulla prossima sfida di campionato contro il Lecce Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, Wojciechpotrebbe pagare caro glinella sconfitta contro il Sassuolo. Il portiere polacco è stato infatti nettamente il peggiore in campo, con grosse responsabilità su almeno due dei quatto gol subiti. Per questo, nella gara infrasettimanale contro il Lecce, il numero uno dellantus potrebbe sedersi inper far spazio a Mattia Perin.

La prestazione da dimenticare col Sassuolo ha messo in dubbio la titolarità di Szczesny per la porta della Juve . A far chiarezza è...

La Juventus è nel caos. Poteva essere prima in classifica, almeno per una notte, ma si ritrova all'inferno. Già, col Sassuolo in trasferta crolla e ...

Le ultime sul futuro di Wojciech, portiere della Juventus, sulla prossima sfida di campionato contro il Lecce Secondo quanto riportato nell'edizione odierna di Tuttosport, Wojciechpotrebbe pagare caro gli errori nella sconfitta contro il Sassuolo. Il portiere polacco è stato infatti nettamente il peggiore in campo, con grosse responsabilità su almeno due dei ...Sabato da dimenticare per Federico Gatti , che ha fissato il risultato finale di Sassuolo - Juventus sul 4 - 2 con un tocco all'indietro senza accorgersi chenon fosse in porta e non è poi ...

Quando sbaglia Szczesny viene giù la Juve: contro il Sassuolo almeno due errori decisivi La Gazzetta dello Sport

Juve, così no: errori e Berardi. Gatti e Szczesny, un incubo Tuttosport

l'ultimo a farlo è stato proprio Szczesny che dopo gli errori ha alzato le mani come a chiedere scusa ai tifosi della Juventus.Nel primo match del sabato per la 5ª giornata di Serie A, il Milan ha vinto di misura, per 1-0 , il confronto casalingo che lo vedeva impegnato contro il Verona. Il gol della vittoria arriva all'8' ed ...