Juve | l' autogol di Federico Gatti? Doppia sciagura | cosa forse non avete notato | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 24 settembre 2023) Una serata da incubo per lantus, battuta 4-2 dal Sassuolo. Una partita-horror, con gli errori di Szczesny e il clamorosodi, roba buona per Paperissima (viziato da unoto passaggio proprio del portiere). Allegri e i suoi avevano la possibilità di passare una notte primi soli in classifica, ma al contrario ne escono con le ossa rotte. E inesorabilmente si riapre il processo alla squadra e al mister. Come detto, l'episodio più iconico, in negativo, è quello arrivato nel finale: l'di, appunto, e il diluvio di sfottò, non solo sui social, che ne è seguito.che ha chiuso la partita quando ancora lasperava di strappare un pareggio. ...