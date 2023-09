Juve | il raptus di Federico Chiesa dopo il gol | Allegri nel mirino | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 24 settembre 2023) Riavvolgere il nastro fino a ieri sera, sabato 24 settembre, alla disastrosa partita dellantus in trasferta contro il Sassuolo. Un ko per 4-2 segnato dai disastri di Szczesny eGatti, una partita sciagurata che, inevitabilmente, fa ripartire il processo dei tifosi a mister Massimiliano, da sempre molto contestato. Una partita che ci ha lasciato in eredità parecchie immagini indimenticabili, la prima papera di Szczesny e l'autogol di Gatti su tutti. Ma non solo. Già, perché lantus ha avuto un sussulto, un momento di gioia, il gol didel temporaneo 2-2, prima del tracollo finale. In quel momento i bianconeri, seppur per poco, ci hanno creduto, pensavano di poter vincere. Ed è proprioquel gol che è accaduto qualcosa ...