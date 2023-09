Juve ‘farfallina’ | flop con Sassuolo | errori e Allegri nella prima sconfitta

Leggi su sbircialanotizia

(Di domenica 24 settembre 2023) Bianconeri disastrosi traindividuali, blackout collettivi e gioco che sparisce La solitantus degli ultimi 2 anni? I bianconeri di Massimilianocadono malamente contro il, incassano un pesantissimo 4-2 per lain campionato. Il, condito da una serie impressionante di, riapre il dibattito – forse non ancora il ‘processo’ – sulla qualità della rosa e sulla gestione dell’allenatore, chiamato al riscatto dopo due anni caratterizzati da risultati mediamente deludenti. La, a Reggio Emilia, si è fatta male da sola congrossolani. In porta, Szczesny ha di fatto regalato un gol e mezzo ai neroverdi. La quarta rete dei padroni di casa è un’autorete di Gatti in ...