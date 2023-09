Juric | 'Zapata ha voluto fortemente il Torino | non voglio perdere Sanabria'

Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Salernitana-Torino , match della quarta giornata di Serie A in programma domani alle ore ...

Roberto Stellone , ex attaccante del Torino, ha parlato del nuovo acquisto dei granata, Duvan Zapata: "E' l'attaccante giusto per...

mette in campo tutto l'arsenale con Sanabria e Pellegri, ma è il bomber più atteso a ... Ilic scodella in mezzo dovein tutto di testa fa 1 - 1. Un segnale che il Torino deve cogliere.Il Toro ha la forza per reagire, e al 37' Lazaro, su cross di Schuurs, vede tardi il pallone poiché coperto dae Mancini e mette alto di testa.decide per le tre punte, facendo entrare ...

Torino-Roma 1-1: Zapata risponde a Lukaku, Juric agguanta Mourinho. La classifica Mediagol.it

Le parole di Ivan Juric dopo il fischio finale di Torino-Roma, terminato 1-1, posticipo che ha chiuso la quinta giornata di campionato ..." Siamo contenti di avere Zapata, si è creata quest'opportunità e lui ha dimostrato grande voglia di venire. Oggi mi è piaciuta la mia squadra, sia sul gioco che sulla concentrazione. Tutti hanno gioc ...