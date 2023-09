Judo | Grand Slam Baku 2023 | Alice Bellandi argento nei -78kg

Leggi su sportface

(Di domenica 24 settembre 2023) Nella giornata conclusa deldi, in Azerbaigian, arriva il quarto podio per la spedizione azzurra. Merito diche si è piazzata al secondo posto nei -78 kg al termine di un percorso iniziato al secondo turno. Prima la vittoria per ippon sulla transalpina Oceane Zatchi Bi, poi un altro successo, sempre per ippon, ai danni della bielorussa Darya Kantsavaya. Successivamente l’azzurra si è imposta per somma di ammonizioni sulla brasiliana Mayra Aguiar. Nell’ultimo atto è arrivato l’unico passo falso, deciso dall’ippon inflitto dalla tedesca Anna-Maria Wagner. Perquello diè il terzo podio della stagione in undopo il primo e il secondo posto conquistati ...