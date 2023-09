Judo | Alice Bellandi seconda nei -78 kg nel Grand Slam di Baku 7ª Asya Tavano nei +78 kg

Leggi su oasport

(Di domenica 24 settembre 2023) Calato il sipario sulla terza e ultima giornata del, tappa del World Tour diandata in scena in questo fine-settimana. Nel day-3 abbiamo assistito agli incontri delle seguenti categori: -78 kg e +78 kg femminili; -90 kg, -100 kg e +100 kg maschili. Sul tatami della National Gymnastics Arena in Azerbaijan, hanno risposto all’appello in casa Italia(-78),(+78), Erica Simonetti (+78) e Sylvain Lorenzo Agro (+100). La più attesa era, uno dei riferimenti più importanti a livello mondiale nella categoria citata. Laka italiana, bronzo agli ultimi Mondiali, ha conquistato il sesto podio in carriera nei, il terzo ...