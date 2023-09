Juan Jesus potrebbe rientrare dopo la sosta e saltare il Real Madrid

(Di domenica 24 settembre 2023)ieri si è fermato in allenamento, non giocherà oggi a Bologna ma – scrive il Corriere del Mezzogiorno –lae quindianche ilin Champions. I problemi per Garcia non si fermano, gli infortuni si concentrano al centro della difesa, dove si parte anche da un vizio di fondo: il vuoto che ha lasciato Kim Min Jae, una certezza del Bayern Monaco di Tuchel.l’infortunio di Rrahmani, che ha messo nel mirino la partita contro ildel prossimo 3 ottobre, si è fermato ancheieri, durante la rifinitura per un risentimento muscolare alla coscia sinistra. Il difensore brasiliano ...

Juan Jesus infortunato , non parte per Bologna : piove sul bagnato sul Napoli che è senza difesa . Pure Rrahmani è infortunato . Tegola per il Napoli . ...

Nuova tegola per Rudi Garcia che dovrà fare a meno di un titolare per il match di domani col Bologna. La notizia è giunta al termine della rifinitura ...

Juan Jesus si è fermato durante l'allenamento di oggi per un risentimento muscolare alla coscia sinistra e non prenderà parte alla trasferta del ...

Si amplifica l’ emergenza in difesa per il Napoli . Juan Jesus si è ferma to durante l’allenamento di oggi per un risentimento muscolare alla coscia ...

Il Napoli perde anche Juan Jesus contro il Bologna . Possibile debutto per la coppia Ostigard-Natan in difesa . Una brutta notizia per il Napoli in ...

Non è un bel periodo per il Napoli che domani alle 18 contro il Bologna proverà a invertire la tendenza tra tante difficoltà. Rudi Garcia continua ...

Non è ancora chiara l'entità dell'infortunio di, Garcia deve ricostruire per intero un settore Mg Francoforte (Germania) 21/02/2023 - Champions League / Eintracht - Napoli / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Amir Rrahmani ...Obbligato per gli infortuni di Rrahmani e. Ne scrive il Corriere dello Sport con Antonio Giordano. Gioca Natan, of course, perché altri di ruolo non ce ne sono: volendo, si potrebbe ...

ULTIM'ORA - Infortunio Juan Jesus: salta Bologna-Napoli, recuperato Cajuste CalcioNapoli24

NAPOLI, JUAN JESUS AI BOX: COL BOLOGNA GIOCA NATAN - Sportmediaset Sport Mediaset

Domani Bologna-Napoli, i convocati di Rudi Garcia: fuori Rrahmani e Juan Jesus, novità Demme Rudi Garcia ha diramato la lista dei convocati per Bologna-Napoli, match che si disputerà domani alle ore ...Nell’edizione odierna Il Mattino dedica spazio all’emergenza in difesa del Napoli nel match di oggi contro il Bologna: “Napoli, si ferma Juan Jesus: la difesa di scorta a ...