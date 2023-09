Italia Beach Soccer campione d'Europa Gravina | 'Azzurri straordinari'

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Kuman già ammonito viene graziato dall’arbitro. Genovali crossa per Remedi che di testa non trova la ...

L' Italia ha vinto gli Europei di Beach Soccer battendo la Spagna per 5 - 4 nella finale giocata oggi sulla spiaggia di Alghero. A segno per gli ...

Euro Beach Soccer League, Azzurri in semifinale: sconfitta 8-2 la ... FIGC

