“Io me ne vado” Fabrizio Corona | l’annuncio choc E spunta una foto dall’aeroporto Fan sbigottiti | “Ma puoi farlo?”

(Di domenica 24 settembre 2023)ha scontato i 10 anni di pena, cosa farà ora. Il noto ex re dei paparazzi ha finito di scontare la pena, 10 anni tra carcere, arresti domiciliari e affidamento ai servizi sociali. La condanna definitiva era arrivata dalla Cassazione nel 2015: 13 anni e 2 mesi di reclusione per reati continuati (tra cui corruzione, estorsione, spaccio di soldi falsi, bancarotta). Tutto era partito dal caso dell’ex calciatore David Trezeguet al qualeaveva chiesto 25mila euro per non pubblicare alcune sue. Poi la condanna, il carcere e i domiciliari. Ha rischiato di tornare dentro perché la Guardia di Finanza lo ha beccato in un locale a Genova mentre lui aveva chiesto e ottenuto un permesso per recarsi a Roma da un parente. Adesso, però, la pena è finita. E lui ha già qualcosa in ...