Inzaghi | «Dovevamo chiuderla prima! Dispiace per Arnautovic»

(Di domenica 24 settembre 2023) Inter vittoriosa ad Empoli per 0-1 grazie alla prodezza da fuori di Dimarco.ha parlato nel post-partita di Sky Sport Questa l’analisi di: «? Ha avuto un infortunio, ha sentito il muscolo. Un giocatore importante per noi che perderemo per un po’ di tempo.perché si era inserito bene nel gruppo, importante.. Le glorie personali non mi interessano, mi interessa la squadra, il gruppo. Eravamo contro una squadra che aveva forti motivazioni, con un nuovo allenatore.prima, gli ultimi minuti abbiamo sofferto.lo 0-2 prima visto quello che abbiamo creato. Io sono sempre concentrato sul lavoro, normale cambino i giudizi da una partita all’altra nel calcio. Sono felice di guidare l’Inter, ...

Inzaghi ha concluso: "Motivazione È normale che giocando così tanto non è sempre facile rimanere lucidi. Ma io oggi alla squadra non ho nulla da rimproverare. Siamo venuti concentrati e abbiamo ..."