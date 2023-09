Inutile la prova muscolare post Caivano sui giovani | manifesto per una scuola mite

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 24 settembre 2023) di Fiore Isabella “Nel 2022 il pronto soccorso dell’ospedale Bambino Gesù di Roma ha registrato dati sconcertanti: ben 387 tentativi di suicidio tra i, con il 90% delle vittime costituito da ragazze e un’età media di 15 anni”. Questa notizia, carpita spulciando i titoli di “Orizzonte”, cade a fagiolo nel pieno di una polemica che ha visto l’attuale governo di destra esibirsi in unacon l’innalzamento della pena ai minorenni che delinquono. Sono numeri indicativi di un malessere che non può essere ignorato o risolto, un po’ alla viva il parroco, aumentando le pene per i baby delinquenti e facendo finta di nulla di fronte al grido di disperazione di tanti ragazzi, loro coetanei, vittime della depressione e della solitudine che abbassano ...