Inter vince anche a Empoli | 0-1 Ammirevole ma sterile l’assalto finale azzurro

(Di domenica 24 settembre 2023) Non ce l'ha fatta, l', a raggiungere il pareggio, nonostante l'assalto, portato avanti con il cuore. L'ha vinto e continua a dominare il campionato. Si era un po' spaventato, Simone Inzaghi, dopo il sofferto pareggio nella trasferta di Champions: il suo rullo compressore si era inceppato? La risposta arriva da: i nerazzurri passano con un gol di Dimarco e cominciano quella che sembra una fuga solitaria in classifica. Quindici punti in cinque partite L'articolo proviene da Firenze Post.

Il Napoli campione d’Italia non parte favorito, nella media dei bookmaker, nelle Quote offerte per il vincente dello Scudetto nella Serie A 2023-24 . ...

Non è un problema.'- 'Mi trovo benissimo, non mi sarei mai aspettato un gruppo del genere. Ci sono contesti in cui c'è gente chescudetti e gioca finali di Champions, ma senza l'umiltà ...L'a Empoli per 1 - 0 e colleziona la quinta vittoria di fila in campionato andando così in vetta a +3 sul Milan. Dalle 15 in campo Atalanta - Cagliari e Udinese - Fiorentina. Alle 18 invece ...

Inter vince 1-0 contro Empoli nella Serie A Quotidiano Sportivo

Inter vince contro Empoli grazie al gol di Dimarco, mantenendo il ... Tendenzediviaggio

Il neo tecnico dell'Empoli: 'Abbiamo vinto la nostra partita' EMPOLI (ITALPRESS) - 'La nostra partita l'abbiamo vinta, ci eravamo posti ...La prima da titolare con l’Inter di Davide Frattesi ha portato tre punti – a Empoli – ma nessuna rete. Di questo e tanto altro ha parlato il centrocampista ai microfoni di Sky. PRESTAZIONE - "Potevo f ...