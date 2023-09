Inter | tutti i coinvolti per l’eventuale cessione del club | le ultimissime ? TS

(Di domenica 24 settembre 2023) L’sembra essere adesso davvero vicina a un nuovo possibile acquirente: dall’Arabia Saudita le cifre sono alte e isono diversi. Le? A parlare di eventualedell’è stato, ancora una volta, Tuttosport. Il quotidiano sportivo italiano è sicuro che, da almeno due settimane, sia in corso la due diligence sui conti della società nerazzurra per arrivare a trovare una quadra. L’esame dei conti sarebbe stato richiesto dal fondo arabo Investcorp. Quest’ultimo avrebbe infatti recapitato un’offerta a Raine Group, banca americana incaricata di sbrogliare la matassa trovando chi possa acquistare l’con un’operazione sicura. Il fondo vorrebbe offrire 1,3 miliardi di euro, bonus compresi. Non resta quindi che comprendere ...

MILANO - " Abbiamo la chat del 97/98, con Simeone, Moriero…abbiamo fatto tutti gli auguri a Ronaldo. Per noi è stato il più forte in assoluto". ...

Empoli-Inter si gioca per la quinta giornata di Serie A 2023-2024: segui LIVE su Inter-News.it tutte le principali notizie in vista della partita . ...

Empoli-Inter in Serie A è il primo lunch match nerazzurro stagionale e le probabili formazioni sono in continuo aggiornamento. Si va in campo dopo ...

Commenta per primo Un 4 + 4 per chiarire ache il campionato ha già un padrone. L', secondo la Gazzetta dello Sport, ha questa grande occasione, replicare quanto fatto contro Monza, Cagliari, Fiorentina e Milan, anche contro Empoli, ...puntualmente visionati e scelti con i suoi occhi insieme al braccio destro Stefano Trinchera. ... Piero Ausilio () settimana scorsa si è già mosso per visionare Krstovic (3 gol in 4 partite) ...

L’Inter si prepara a discutere i rinnovi di tre protagonisti nerazzurri, Mkhitaryan, Dimarco e Lautaro: ecco tutti i dettagli e le cifre Si apre il capitolo rinnovi in casa dell’Inter, coi nerazzurri ...Analizzando le prime partite del campionato di Serie A, sembrano esserci pochi dubbi sul fatto che l’Inter sia al momento la favorita per la vittoria dello scudetto. La partenza dei nerazzurri è stata ...