Inter | Inzaghi sull’infortunio di Arnautovic | “Vediamo cosa diranno gli esami”

(Di domenica 24 settembre 2023) L’ha vinto di misura in casa dell’Empoli di Andreazzoli ma la nota dolente è stata quella dell’infortunio di. Le parole di. L’ha, grazie al gol di Federico Dimarco, in casa dell’Empoli appena passato sotto la gestione di Aurelio Andreazzoli. La quinta giornata si è così conclusa, per i nerazzurri, con la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Se l’anno scorso l’ Inter è arrivata a totalizzare la bellezza, si fa per dire, di dodici sconfitte in campionato, di certo anche la partita di oggi ...

... l'ha già deciso sull'ingaggio di uno svincolatoL'trova la sua quinta vittoria su ... Marotta (Ansafoto) - calciomercato.itOggi però Simoneha dovuto fare i conti con uno stop molto ...A inizio ripresa l'lascia campo ai padroni di casa, con l'obiettivo di trovare più spazi. Ne ... Partono i cambi: Andreazzoli rivoluziona l'attacco, tra gli altributta dentro Arnautovic e ...

Arnautovic ko, Inter sugli svincolati Inzaghi: "Non ne abbiamo parlato". Chi è libero a zero TUTTO mercato WEB

Inzaghi a DAZN: "L'Inter non deve lanciare messaggi al campionato. Arnautovic out Ho due soluzioni" Fcinternews.it

Quinta vittoria in cinque partite per l'Inter che continua la propria marcia a punteggio pieno in vetta alla classifica della Serie A. I nerazzurri.L’allenatore del Brighton ha cominciato bene anche questa stagione: terzo in classifica a tre punti dal City dell’amico Guardiola. I suoi hobby, le passioni, l’amicizia col barbiere e «l’ossessione» p ...