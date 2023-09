Inter | Inzaghi | “Nessuna fuga | solo 5 partite Non facciamo tabelle”

(Di domenica 24 settembre 2023) Il tecnico nerazzurro ha parlato al triplice fischio dopo la vittoria contro l’Empoli. La sua squadra è l’unica a punteggio pieno dopo le prime cinque giornate di campionato. Dimarco: “Dedico il gol ad Arnautovic” L’non stecca a Empoli. Esulta Simone, ora sono 15 i punti conquistati nelle prime 5 giornate di campionato. Respinta la rincorsa del Milan, piegato nettamente la settimana scorsa, che ieri aveva battuto a San Siro il Verona nell’anticipo del sabato. Simonedurante Empoli-: la sua squadra è salita a 15 punti, finora 5 vittorie in 5(Ansa Foto) – Notizie.comCi ha pensato Dimarco a risolvere la pratica al Castellani: sinistro da fuori sotto l’incrocio, coordinazione perfetta così come la precisione. Un successo di misura nella gara post-Champions, per il ...

Come Conte, come Mancini e come Helenio Herrera. Simone Inzaghi entra nella storia del l’Inter , vincendo 1-0 in casa dell’Empoli...

Missione compiuta. A Empoli, l’ Inter ha vinto tutte le prime cinque partite in una stagione di Serie A per la quarta volta nella sua storia ,...

Inizia con una sconfitta l'era Andreazzoli a Empoli . Al L'Inter basta un gioiellino di Dimarco al 51' per conquistare i tre punti, allungare in ...

L'infortunio di Arnautovic (dentro per Lautaro), guasta la domenica die costringe l'a chiudere in 10 contro 11. Ma contro l'Empoli può bastare. @GianniVisnadiCommenta per primo Empoli -0 - 1 Berisha 6,5 : Dimarco ci prova tre volte a batterlo, sulla terza conclusione il portiere ... i suoi guizzi mettono in apprensione la difesa in. Provoca l'...

Turnover "ragionato": la prova deludente in Champions non cambia... il piano di Inzaghi La Gazzetta dello Sport

[themoneytizer id=”99064-6] Termina il primo match di questa domenica di Serie A tra Empoli ed Inter con il risultato di 0-1. I nerazzurri escono vittoriosi dal Castellani grazie alla rete di Di Marc ...Sotto la guida sapiente di Simone Inzaghi, l’Inter ha mostrato, ancora una volta, la sua forza e la profondità del suo organico. Anche in assenza di alcune delle sue colonne, la squadra ha esibito una ...