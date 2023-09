Inter | Inzaghi fa la storia | il dato da record

(Di domenica 24 settembre 2023) Missione compiuta. A Empoli, l’ha vinto tutte le prime cinque partite in una stagione di Serie A per la quarta volta nella sua,...

Come Conte, come Mancini e come Helenio Herrera. Simone Inzaghi entra nella storia del l’Inter , vincendo 1-0 in casa dell’Empoli...

Commenta per primo Missione compiuta. A Empoli, l'ha vinto tutte le prime cinque partite in una stagione di Serie A per la quarta volta nella sua storia, dopo il 2019/20 con Antonio Conte , il 2015/16 con Roberto Mancini e il 1966/67 con ...(3 - 5 - 2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni (26' st De Vrij); Darmian, Frattesi (26' st .... Arbitro: Marcenaro di Genova Ammoniti: Acerbi, Bastoni (I), Pezzella, Maleh,

Turnover "ragionato": la prova deludente in Champions non cambia... il piano di Inzaghi La Gazzetta dello Sport

Una rete di Dimarco nel secondo tempo regala all'Inter la quinta vittoria di fila e un primato rafforzato in classifica. Sul campo dell'Empoli, la squadra di Inzaghi ha badato al sodo, rischiando ...L’Inter non ha intenzione di fermarsi. I nerazzurri, scesi in campo nell’anticipo domenicale della quinta giornata di Serie A, si sono imposti in casa dell’Empoli con il risultato di 1-0. La squadra ...