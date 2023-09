Inter | i sauditi spingono per acquistare il club

Leggi su calcionews24

(Di domenica 24 settembre 2023) Le ultime sulla possibile cessione societaria dell’dalla famiglia Zhang ad un fondo dell’Arabia Saudita L’edizione odierna di Tuttosport ha riportato gli ultimi aggiornamenti sul futuro societario dell’. CESSIONE– «Di certo qualcosa si sta muovendo intorno aldi viale della Liberazione, considerato che da più parti, in ambienti finanziari e legali milanesi, viene confermato l’ingresso in scena di unlocutore forte per Suning. Da quanto risulta, il fondo composto da imprenditori. Il fondo Mubadala oppure – come già sottolineato – Investcorp, che ha sede in Bahrein ma gode di fondi provenienti dalla vicina Arabia. Da almeno due settimane, è in corso la due diligence sui conti della società nerazzurra per arrivare a trovare una quadra. L’esame dei ...