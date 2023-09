Inter | Dimarco | 'Sono nel punto più alto della mia carriera Voglio rinnovare'

Inizia con una sconfitta l'era Andreazzoli a Empoli . Al L'Inter basta un gioiellino di Dimarco al 51' per conquistare i tre punti, allungare in ...

L’Inter vince con un grande secondo tempo contro l’Empoli per 1-0. La decide Federico Dimarco con un capolavoro da 7, stesso voto per il ritorno di ...

Una rete di Dimarco nel secondo tempo regala all' Inter la quinta vittoria di fila e un primato rafforzato in classifica. Sul campo dell' Empoli , la ...

L'invece non ha fatto l'fino in fondo: qualche tentativo da fuori di Calhanoglu , un ... Il gol die l'assedio finale dell'Empoli In avvio di ripresa, l'Empoli ha dato l'impressione ...A inizio ripresa l'lascia campo ai padroni di casa, con l'obiettivo di trovare più spazi. Ne indovina uno, al volo, sulla respinta aerea della difesa avversaria dopo un calcio d'angolo: ...

Inter, Dimarco attaccante aggiunto: assist e occasioni, nessuno come lui in Serie A fcinter1908

(Adnkronos) – Quinta vittoria nelle prime cinque giornate ci campionato per l’Inter che passa 1-0 al Castellani contro l’Empoli. Nerazzurri salgono a 15 punti e allungano in vetta a +3 sul Milan. A ...Federico Dimarco ha marchiato l'1-0 dell'Inter in casa dell'Empoli con un gran gol che ha poi commentato a Sky Sport. Ecco le sue parole. EMPOLI - "È stata una partita non facile. Siamo partiti bene, ...