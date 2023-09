Inter-Dimarco | prove di rinnovo | il punto

(Di domenica 24 settembre 2023) Cinque giornate di campionato, un gol e già tre assist. Non poteva cominciare meglio di così la stagione 2023/24 per Federico...

Empoli-Inter rimedia subito alla brutta prova internazionale della settimana. Il gol di Dimarco regala altri tre punti a Inzaghi in uno 0-1 mai ...

L’Empoli esce sconfitto dal match contro l’Inter che si impone per 0-1 al Castellani. Razvan Marin , nella conferenza post-partita, ha commentato ...

(Adnkronos) – L’Inter vince per 1-0 sul campo dell’Empoli nel match valido per la quinta giornata della Serie A 2023-2024. I nerazzurri, sempre ...

Le probabili formazioni di- Sassuolo(3 - 5 - 2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan,; Thuram, Lautaro Martinez. Ballottaggi: - ...L'esterno sinistro dell'Federico, che ha deciso la partita contro l'Empoli con un eurogol, festeggia sui social dedicando la rete e la vittoria al compagno di squadra Marko Arnautovic, uscito anzitempo dal ...

Dimarco non finisce più di stupire: nessuno come lui in Europa La Gazzetta dello Sport

Avete visto l'Inter Sui social è un solo coro: nel mirino è finito il gol di Federico Dimarco a Empoli, decisivo per la vittoria finale. L'esterno.A rovinare la quinta vittoria di fila dell’Inter in campionato, con un gran gol di Dimarco contro l’Empoli, è stato il k.o. di Arnautovic. Acquistato dal Bologna questa estate, l’attaccante austriaco ...