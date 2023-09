Inter | Darmian | «Sta a noi meritare lo scudetto partita dopo partita»

Darmian : «Inter - non dobbiamo risparmiarci! Stesso approccio» Darmian cercherà di portare l’Inter alla quinta vittoria in altrettante giornate di Serie A oggi a Empoli. Il giocatore, in attesa di scendere in ...

Frattesi dal 1' e Darmian a centrocampo : così l'Inter a Empoli La probabile formazione dell'Inter che alle 12.30 sarà di scena al Castellani di Empoli per la quinta giornata di Serie ...

Pavard titolare in Empoli-Inter non esclude Darmian : ecco l’incastro ? SM Pavard può avere un’altra chance da titolare anche in Empoli-Inter, ma ciò non escluderebbe la presenza di Darmian in campo. ecco l’incastro che ...

Darmian alla prima in versione jolly : Real Sociedad-Inter spartiacque Darmian è uno degli insostitubili di Inzaghi ma nella nuova Inter al completo anche il suo ruolo verrà messo in discussione. Ruolo specifico, perché ...

FOTO – Darmian versione poeta - gioco di parole per Inter-Milan! Matteo Darmian è uno dei protagonisti del derby Inter-Milan vinto questa sera per 5-1. Per festeggiare, il difensore si è lanciato in un divertente ...