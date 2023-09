Inter | cinque su cinque in Serie A | ‘manita’ dalla vetta come col Milan

(Di domenica 24 settembre 2023) Ilnon è il numero perfetto, ma oggi per l’lo è. Dopo la partita contro l’Empoli e laal, l’può salutaredellaA. IL NUMERO– Nell’esordio stagionale in campionato dell’sembra ritornare con insistenza ilil numero dei gol rifilati alnel derby di San Siro di sabato scorso.le partite disputate finora in campionato.le vittorie messe a segnosquadra di Simone Inzaghi, contando quella di oggi in casa dell’Empoli. E moltiplicando quel famoso ...

Real Sociedad-Inter segna l’avvio della fase a gironi di Champions League per la squadra di Inzaghi, con un utilissimo pareggio per 1-1. Il gol di ...

cinque cambi di formazione previsti per Simone Inzaghi in vista di Empoli-Inter , rispetto a quanto visto in Champions League contro la Real ...

... in modo grossolano, il calcio di rigore che avrebbe consegnato i tre punti agli azzurri, consentito di agganciare la Juventus, regalato un quarto posto, seppur alla pari, a menodall'. ...... ha tenuto bene la posizione, infortunandosi nel finale (ultimiminuti), ma restava in campo ... ora a sette punti dalla vetta (), ma a due dalla zona Champions (Juve e Fiorentina). Il ...

Quanto manca all'Inter per fare il miglior inizio di sempre in Serie A Sport Fanpage

Empoli-Inter: video, gol e highlights Sky Sport

Quanto manca all’Inter per fare il miglior inizio di sempre in Serie A L’Inter ha ottenuto cinque vittorie di fila in avvio di Serie A 2023/2024. Non è il record… Leggi ...Per gli azzurri arriva la quinta sconfitta su cinque gara in questo campionato. La squadra ha però dato quelle risposte che le venivano chieste, e sul piano del gioco (con dei positivi margini di ...