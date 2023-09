Inter | che guaio per Inzaghi | problema muscolare per Arnautovic

l’Inter di Inzaghi è pronta a scendere in campo contro l’Empoli per allungare sul Milan, attualmente primo in classifica in attesa del risultato del ...

L’Inter vince ancora e resta in testa al campionato a punteggio pieno. Ma il successo a Empoli (ultimo in classifica a zero punti) è stato meno ...

Le prime sensazioni, oltre alla vistosa fasciatura, dell'austriaco non sono state positive e il sospetto èl'di Simone Inzaghi possa aver perso il giocatore per lungo tempo. Il problema ...Frattesi non bene alla prima da titolare: 'Poco coinvolto'Sui social i tifosi dell'hanno criticato la prima prestazione da titolare di Davide Frattesi,oggi non è riuscito ad essere all'...

LIVEBLOG – Empoli-Inter, i tifosi: “Dima, ma che gol hai fatto Mister, adesso i cambi” fcinter1908

Empoli-Inter: il pronostico della sfida del Castellani che vale la 5^ giornata La Gazzetta dello Sport

Restando in tema “italiano”, anche Andrè Onana (85) riesce ad entrare nella top 24 della Premier League grazie all’acquisto effettuato dal Manchester City che lo ho strappato all’Inter per oltre ...L'Inter ha vinto per 0-1 contro l'Empoli. A regalare la vittoria ai nerazzurri è stato Dimarco. Con questo successo l'Inter allunga sulla Juventus e si porta a 5 lunghezze dai bianconeri. Alle spalle ...